Confagricoltura Le imprese agricole sane impiegano manodopera regolare

Confagricoltura Piacenza prende atto di quanto emerso dal convegno "Diritto e lavoro, un terreno comune", tenutosi, ieri che ha giustamente posto sotto la lente situazioni di irregolarità lavorativa, per evidenziarle e risolverle, ma ravvisa il serio rischio di deformare la lettura della realtà.

