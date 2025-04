Cinerassegna intitolata a Rosi Castellese Wild Night with Emily Dickinson alla Biblioteca delle donne UdiPalermo

"Wild Nights with Emily Dickinson" è il film scelto per aprire la cine-rassegna intitolata a Rosi Castellese che prenderà il via il 16 aprile, alle 18, nella Biblioteca delle donne UdiPalermo. Rosi Castellese, fondatrice nel 1999 di Lady Oscar Arcilesbica Palermo, prima associazione delle donne lesbiche di Palermo.

Martedì 18 marzo alle 18 nella Biblioteca delle Donne Udipalermo (via Lincoln, 121 Palermo), per la cinerassegna intitolata a Rosi Castellese sarà proiettato "Wild Nights with Emily Dickinson" di ...

