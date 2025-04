Aspettando la Pasqua tra i vicoli di Chieti con la scuola di recitazione del teatro Marrucino

Aspettando la Pasqua tra i vicoli di Chieti": mercoledì 16 aprile, alle ore 18, la scuola di recitazione del teatro Marrucino porterà in scena lo spettacolo teatrale."Aspettando la Pasqua tra i vicoli di Chieti. Voci, ricordi e tradizioni della Settimana Santa" è una pièce inedita in atto.

