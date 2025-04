Infortunio Perin le ultime sulle condizioni del portiere bianconero Cosa filtra dopo l’allenamento verso Parma Juve

Infortunio Perin: le condizioni del portiere bianconero in vista di Parma Juve. Come sta dopo lo stop pre Roma, ultimeLa Juve è tornata in campo al JTC nella ripresa gli allenamenti post giorno di riposo concesso ieri da Igor Tudor dopo la vittoria con il Lecce. Bianconeri che hanno iniziato a preparare la prossima gara, in programma lunedì in trasferta contro il Parma.Come appreso da Juventusnews24, Mattia Perin ha svolto un lavoro differenziato e resta da valutare in questi giorni in vista del prossimo match al Tardini. Il portiere ha accusato un fastidio muscolare che lo ha già costretto a saltare le sfide contro Roma e Lecce.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Infortunio Perin: le ultime sulle condizioni del portiere bianconero. Cosa filtra dopo l’allenamento verso Parma Juve Leggi su Juventusnews24.com di Marco Baridon: ledelin vista di. Come stalo stop pre Roma,Laè tornata in campo al JTC nella ripresa gli allenamenti post giorno di riposo concesso ieri da Igor Tudorla vittoria con il Lecce. Bianconeri che hanno iniziato a preparare la prossima gara, in programma lunedì in trasferta contro il.Come appreso dantusnews24, Mattiaha svolto un lavoro differenziato e resta da valutare in questi giorni in vista del prossimo match al Tardini. Ilha accusato un fastidio muscolare che lo ha già costretto a saltare le sfide contro Roma e Lecce.Leggi suntusnews24.com

