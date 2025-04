Frattura di naso e sopracciglio dopo 3 testate al volto… L’aggressore del 16enne ferito ha solo 14 anni La lite per motivi sentimentali Scatta l’ammonimento del Questore di Latina

Latina. Un ragazzo di 14 anni, residente a Latina, è stato ammonito formalmente dalla Polizia di Stato per una brutale aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Cisterna. La vittima, un ragazzo di 16 anni, è stata colpita con tre testate al volto, riportando una Frattura al naso e un taglio al sopracciglio, senza aver reagito all'attacco.Una lite esplosa per motivi sentimentaliLa vicenda si è consumata per motivi di gelosia. La vittima stava conversando con una coetanea, quando è stato avvicinato dalL'aggressore che, rivendicando il legame con la ragazza – sua ex fidanzata – gli ha intimato di non rivolgerle più la parola. In un primo momento, la situazione sembrava essersi chiarita con una stretta di mano, ma nel giro di pochi minuti il 14enne è tornato, accompagnato da alcuni amici, e ha colpito violentemente il 16enne, cogliendolo di sorpresa.

