Meret Vittoria meritata grande fiducia nel gruppo L’Inter Pronti a sfruttare ogni occasione

Meret: «Vittoria meritata, grande fiducia nel gruppo. L’Inter? Pronti a sfruttare ogni occasione»">Sicuro tra i pali, lucido nel leggere la partita, e ora anche voce autorevole nello spogliatoio. Dopo il successo per 3-0 contro l’Empoli, il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato in mixed zone ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sottolineando la solidità della prestazione azzurra e la fiducia crescente alL’Interno del gruppo.«Quella di stasera è stata una partita molto positiva su diversi aspetti – ha dichiarato –. Siamo stati bravi nel primo tempo ad andare in vantaggio e nel secondo a crescere ancora di più, continuando a fare ciò che avevamo preparato. Abbiamo saputo chiuderla con il terzo gol e poi gestirla fino alla fine. Una grande prova di squadra».Meret ha evidenziato la mentalità con cui il Napoli ha affrontato il match, senza accontentarsi: «Non ci siamo fermati, abbiamo continuato a cercare occasioni, a costruire con pazienza nonostante la loro pressione. Napolipiu.com - Meret: «Vittoria meritata, grande fiducia nel gruppo. L’Inter? Pronti a sfruttare ogni occasione» Leggi su Napolipiu.com : «nel»">Sicuro tra i pali, lucido nel leggere la partita, e ora anche voce autorevole nello spogliatoio. Dopo il successo per 3-0 contro l’Empoli, il portiere del Napoli Alexha parlato in mixed zone ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sottolineando la solidità della prestazione azzurra e lacrescente alno del.«Quella di stasera è stata una partita molto positiva su diversi aspetti – ha dichiarato –. Siamo stati bravi nel primo tempo ad andare in vantaggio e nel secondo a crescere ancora di più, continuando a fare ciò che avevamo preparato. Abbiamo saputo chiuderla con il terzo gol e poi gestirla fino alla fine. Unaprova di squadra».ha evidenziato la mentalità con cui il Napoli ha affrontato il match, senza accontentarsi: «Non ci siamo fermati, abbiamo continuato a cercare occasioni, a costruire con pazienza nonostante la loro pressione.

