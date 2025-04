Vigili del fuoco tumori rari e pfas esposto di 4 associazioni ad Arezzo e in altre 35 Procure italiane

esposto depositato presso la procura di Arezzo e altri 35 inoltrati ad altrettante Procure italiane per chiedere di svolgere accertamenti sulla presenza di pfas nelle "aree prospicienti i 36 presidi antincendio" presenti in Italia. Sono quelli presentati da quattro associazioni - ADiC Toscana. Arezzonotizie.it - Vigili del fuoco, tumori rari e pfas: esposto di 4 associazioni ad Arezzo e in altre 35 Procure italiane Leggi su Arezzonotizie.it Undepositato presso la procura die altri 35 inoltrati adttanteper chiedere di svolgere accertamenti sulla presenza dinelle "aree prospicienti i 36 presidi antincendio" presenti in Italia. Sono quelli presentati da quattro- ADiC Toscana.

Potrebbe interessarti anche:

I vigili del fuoco sono esposti a un rischio superiore di tumori al cervello, secondo uno studio

Ricercatori statunitensi hanno determinato che i vigili del fuoco sarebbero esposti a un rischio superiore di gliomi, le forme più comuni e mortali di cancro al cervello. Ecco per quale ...

Tumori rari tra i vigili del fuoco, anche il "caso Matera" nello studio dell'Università di Bologna

Tutto è iniziato con le storie di tre vigili del fuoco aretini che si sono ammalati e sono morti per un raro tumore cerebrale. Una malattia che non ha lasciato loro scampo e che, secondo i ...

"Un anno coi vigili del fuoco di Arezzo, anch'io adesso sono malato". Tumori rari, c'è un quinto caso

"Quando ho visto la foto di quei vigili del fuoco sono rimasto profondamente colpito: Mario Marragini e Antonio Ralli io li avevo conosciuti durante il servizio militare. E la sorte ha voluto che ...

Cosa succede tra i vigili del fuoco dove si segnalano diversi casi di tumori rari. Vigili del fuoco, tumori rari e pfas: associazioni presentano esposto anche alla procura di Agrigento. Tumori rari tra i vigili del fuoco, anche il "caso Matera" nello studio dell'Università di Bologna. Indagine sui tumori tra i Vigili del Fuoco: analisi su aria e acqua nelle caserme, possibile legame con le sostanze Pfas. I quattro pompieri morti per lo stesso tumore raro, i sospetti sulle tute e la schiuma ignifuga: i casi ad Arezzo e l'indagine interna. I pompieri morti per un raro tumore dopo aver lavorato nella stessa caserma. Ne parlano su altre fonti

Scrive bolognatoday.it: Perché si parla di tumori rari tra i vigili del fuoco (anche a Bologna) - Come in altri territori, anche un pompiere del Bolognese è affetto da glioblastoma, rarissima neoplasia ora analizzata dall'Unibo per scongiurare il legame con la presenza di Pfas nell'equipaggiamento ...

lanazione.it comunica: Vigili del fuoco di Arezzo: il caso dei tumori arriva in Parlamento - Il caso dei vigili del fuoco di Arezzo morti per una rara forma di tumore arriva in Parlamento. I deputati del Partito Democratico Marco Simiani, Emiliano Fossi e Simona Bonafè hanno infatti ...

Si apprende da today.it: Vigili del fuoco morti per lo stesso tumore: scattano gli accertamenti in tutte le regioni - Si allarga il caso dei vigili del fuoco morti a causa di un glioblastoma di IV grado, una rara forma di tumore al cervello. Il ministero dell'Interno ha disposto una serie di accertamenti per ...