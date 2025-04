Internews24.com - Inzaghi a Sky: «Sarà una partita come quella vista a Monaco, avevamo esultato normalmente»

di RedazioneL’allenatore dell’Inter, Simone, ha voluto dire la sua alla vigilia del quarto di finale di ritorno contro il Bayernin ChampionsIntervenuto ai microfoni di Sky Sport nel giorno della vigilia di Inter Bayern, il tecnico dei nerazzurri Simoneha presentato così il ritorno dei quarti di finale di Champions League.CON CHE STATO D’ANIMO SCENDIAMO IN CAMPO? – «Sappiamo tutti dell’importanza della gara, non dovremo considerare il risultato dell’andata ma dovremo ripetere la prestazione di. Cida fare una grandedavanti ai nostri tifosi».VEDREMO UN’INTER DIVERSA? – «una. Ci saranno momenti in cui cida soffrire e altri in cui avremo palla. Consapevoli di aver di fronte un grandissimo avversario che ti può mettere in difficoltà in ogni momento».