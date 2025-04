Umbra Acque assume personale come fare domanda

Umbra Acque assume personale. L'azienda cerca idraulici saldatori con mansioni esecutive nelle attività di gestione e manutenzione reti e impianti inerenti il Servizio Idrico Integrato e un impiegato con esperienza pluriennale da inserire nell'area Amministrazione, Finanza e Controllo.

Umbra Acque assume personale: come fare domanda

Umbra Acque assume personale. Con un avviso sul sito la società cerca sette laureati in ingegneria (Civile ed Ambientale, Industriale, Meccanica, Gestionale) per potenziare la struttura di Risk ...

