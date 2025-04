Bollette a Caserta cala la spesa per energia elettrica ma cresce quella del gas

energia elettrica. I clienti che non hanno scelto un fornitore del Mercato Libero sono passati in automatico al Servizio a Tutele Graduali mentre per i clienti vulnerabili è partito il servizio di Tutela della vulnerabilità. Casertanews.it - Bollette, a Caserta cala la spesa per l'energia elettrica ma cresce quella del gas Leggi su Casertanews.it Lo scorso 30 giugno 2024 è terminato il regime di Maggior Tutela per l’. I clienti che non hanno scelto un fornitore del Mercato Libero sono passati in automatico al Servizio a Tutele Graduali mentre per i clienti vulnerabili è partito il servizio di Tutela della vulnerabilità.

Inflazione, a febbraio cala la febbre dei prezzi. Diminuisce la ristorazione, ma non le bollette

Dopo il forte incremento di gennaio l’inflazione, nel mese di febbraio, fa registrare una leggerissima decelerazione dell’indice generale, dovuta principalmente ai cali riguardanti i servizi ...

Bollette, a Caserta cala la spesa per l'energia elettrica ma cresce quella del gas.

Scrive energmagazine.it: Bollette luce e gas: aumenta la spesa per quelle indicizzate - Un profilo di consumo con riscaldamento, 1.550 Smc con una tariffa a prezzo variabile registra un incremento della spesa annuale in bolletta pari al +28%, mantenendo tutte le altre voci di costo ...

napolivillage.com comunica: Bollette: a Napoli spesi, in media, 1.706 euro nel 2024 - Ma in quali province della regione si è speso di più? Guardando all’elettricità emerge che la provincia con le bollette più pesanti è stata Caserta; qui, in media, a fronte di un consumo annuo ...

Si apprende da informazione.it: Bollette: spesi 1.247 euro in soli 3 mesi - Anche le bollette ... calare le quotazioni. * Per l’analisi è stata considerata una famiglia tipo con consumi pari a 2.700 kWh annui per l’energia elettrica e 1.400 smc annui per il gas. La ...