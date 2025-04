Lucca finisce in un Cpr dopo il carcere espulso 58enne bosniaco con numerosi furti alle spalle

bosniaco di 58 anni è stato espulso da Lucca per furto aggravato e accompagnato al CPR di Roma per il rimpatrio. Notizie.virgilio.it - Lucca, finisce in un Cpr dopo il carcere: espulso 58enne bosniaco con numerosi furti alle spalle Leggi su Notizie.virgilio.it Un cittadinodi 58 anni è statodaper furto aggravato e accompagnato al CPR di Roma per il rimpatrio.

