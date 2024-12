Terzotemponapoli.com - De Luca: “Buongiorno ha migliorato il Napoli”

Francesco De, giornalista, è intervenuto a “MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le sue dichiarazioni.De: “Vieira ha iniziato bene il suo ciclo”Così il giornalista: “L’assenza di? Se ci fosse stato un avversario di un livello differente dal Genoa, è un’assenza che pesava molto.hail, emerge una solidità e compattezza differente per la difesa, il suo è stato un inserimento decisivo. E’ il calciatore che è costato di più sul mercato, ma è una scelta azzeccata. Ilgioca contro un Genoa che deve salvarsi, che non ha delle grandissime punte, ma resta una partita insidiosa, con Vieira che ha iniziato bene il suo ciclo e al Ferraris non è mai facile giocare.