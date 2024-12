Noinotizie.it - Donato per la prima volta nella storia al papa un NFT, da tre giovani pugliesi Human economic forum

Di seguito il comunicato:Per la, un NFT è statoFrancesco e a renderlo possibile è stata UniCrypto, un’associazione innovativa di, fondata da Antonio Pio Colapietra, Angelo Antelmi e Giuseppe Elicio.Durante l’udienza privata in Vaticano, nell’ambito dell’, UniCrypto ha consegnato un NFT raffigurante il logo ufficiale dell’iniziativa. Questo simbolo, ora custodito dal Santo Padre, è stato trasferito su un Ledger hardware wallet e presentato in una preziosa scatola di legno realizzata per l’occasione.“L’NFT rappresenta un messaggio chiaro:Francesco crede profondamente nei valori e negli obiettivi dell’, diventandone l’unico proprietario,” hanno dichiarato i membri di UniCrypto.L’, tenutosi a Roma il 10 e 11 dicembre, ha posto l’accento su temi cruciali per il futuro, come la sostenibilità sociale, l’etica nell’uso delle tecnologie e il ruolo dell’intelligenza artificiale.