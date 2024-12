Basket Eurolega 2024 2025 | l’Olimpia Milano vince ancora Stella Rossa battuta 101-86 al Forum

Leggi su Sportface.it

Sesta vittoria nelle ultime sette giornate diper, che alsupera 101-86 lasuperando proprio i serbi al decimo posto in classifica. Ottima prova offensiva per l'Armani, con Nico Mannion a 20 punti alla pari di Fabien Causeur che chiude con un clamoroso 6/6 da tre punti. Il tutto senza dimenticare i 23 punti di Nikola Mirotic, che con 7 rimbalzi non va lontano dalla doppia doppia. Nonostante qualche incertezza difensiva, gli uomini di Ettore Messina confermano i progressi delle ultime settimane e per la prima volta da inizio stagione fanno capolino nella zona playoff.