Oasport.it - LIVE Italia-Scozia, Europei curling 2024 in DIRETTA: gli azzurri cercano l’impresa contro Mouat. Si parte alle 13:00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:45 Non a caso, laè l’unica squadra del torneo maschile a viaggiare ancora a punteggio pieno. L’è invece seconda con quattro vittorie ed una sconfitta, appaiata alla rivelazione Germania. Di seguito la classifica attuale del Round RobinRound Robin StandingsSquadra Vittorie PerditeA-Division MenSCO50GER41ITA4 1 NOR32SUI32SWE32CZE23NED14AUT05ENG0512:43 L’di Joel Retornaz si appresta ad affrontare una delle squadre più competitive del lotto, capace di vantare 16 titoli continentali nel palmarès. L’arma di forza? Chiaramente lo skipper. Un fenomeno.12:40 BUONGIORNO AMICI DI OA SPORT! Mancano esattamente venti minuti all’inizio del matchBuongiorno e benvenuti nelladi, quinto match valido per i Campionatidimaschile in fase di svolgimento in Finlandia, per la precisione in quel di Lohja.