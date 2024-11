Lanazione.it - Torna la Lira ma solo per Natale. Alle famiglie buoni per 25 mila euro da spendere nei negozi di vicinato

Aiutipiù povere per gli acquisti diconper 25danei piccolidel centro storico e sostenere così questi commercianti.per il quarto anno consecutivo a Bibbiena "La", un progetto pensato dall’amministrazione Vagnoli per sostenere lepiù bisognose del territorio, ma anche per aiutare il commercio di prossimità. Sul sito del Comune è già stato pubblicato il nuovo bando attraverso il quale si possono poi ricevere ispesa. La scadenza è fissata per il 29 di novembre. Ipotranno essere spesi fino alla fine di dicembre. "Lo scorso anno abbiamo erogato ia 250- dice l’assessore Francesco Frenos - Un sostegno importante in un periodo particolare, quello delle festività, in cui la gente ha più bisogno.