La radio compie cento anni | evento celebrativo a Roma il 21 novembre 2024

Facebook WhatsAppTwitter L’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi si prepara a festeggiare un secolo di storia dellacon unspeciale che si terrà giovedì 21, a partire dalle 15:45. L’appuntamento, aperto al pubblico, avrà luogo presso l’Auditorium dell’ICBSA, situato in via Michelangelo Caetani 32, a. La, mezzo di comunicazione fondamentale, ha avuto un impatto duraturo sulla vita degli italiani e sulla diffusione della cultura musicale nel Paese.Un viaggio attraverso la storia dellaIl centenario dellasarà celebrato con un programma ricco di attività e performance che ripercorrerà i primidi questo importante mezzo di comunicazione. Si inizierà con un tuffo nella musica da ballo degli’20, un periodo in cui laha iniziato a guadagnare popolarità tra la popolazione.