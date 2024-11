Secoloditalia.it - Albania, Bocchino a L’Aria che tira: “Musk è un genio dell’Occidente. Dice quello che pensa il popolo italiano” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Le parole di Elonsui giudici italiani responsabili dello stop al trasferimento dei migranti inrimbalzano ache. Nel corso della trasmissione in onda su La7 il conduttore David Parenzo cerca, con scarso successo, di inchiodare Italoa presunte contraddizioni. Come può un patriota ingoiare le sentenze sull’Italia del miliardario statunitense? Il direttore editoriale del Secolo d’Italia non solo non si scompone ma rilancia, sottolineando la genialità del patron di Tesla e X che cambierà la vita del mondo eè unCommentando il post diil discorso scivola su un altro grande potente, Soros, campione di entrate a gamba tesa sulla politica italiana. Perché?, chiede, “Soros può parlare e viene applaudito quando attacca il governo Meloni?”.