Real Madrid-Milan, Champions League: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la quarta giornata die si gioca martedì alle 21:00: diretta tv,. Non potrà mai essere una sfida come le altre quando si affrontano questi due club, capaci di sollevare ben 22 Coppe dei Campioni/complessive nel corso della loro storia.ha sempre un grande fascino, nonostante i rossoneri non riescano più a dire la loro a livello continentale ormai da oltre 15 anni, a differenza dei madrileni (attualmente campioni d’Europa in carica).: tv,– Il Veggente (Ansa)È una sfida indubbiamente speciale anche per “Re” Carlo Ancelotti, oggi tecnico pluridecorato dei Blancos che sulla panchina delsi è consacrato, legandosi in maniera indissolubile ai colori del club meneghino.