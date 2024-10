"Energica, il Governo aiuti i lavoratori" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "È necessario fare in fretta per salvaguardare i 45 dipendenti di ‘Energica Motor Company’ di Soliera, coinvolgendo anche il Governo". Così la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Piccinini e il coordinatore provinciale Massimo Bonora, cittadino solierese e candidato alle prossime elezioni regionali, intervengono sulla crisi dell’azienda che progetta e produce moto elettriche. Martedì prossimo scade il contratto di solidarietà e l’urgenza ora è quella di un intervento per tutelare i lavoratori. A cominciare dal tavolo in Regione: "E’ una situazione che va risolta quanto prima – proseguono Piccinini e Bonora – perché in gioco c’è il futuro di tante famiglie che hanno bisogno di risposte concrete a fronte di una vicenda che va avanti da mesi". Ilrestodelcarlino.it - "Energica, il Governo aiuti i lavoratori" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "È necessario fare in fretta per salvaguardare i 45 dipendenti di ‘Motor Company’ di Soliera, coinvolgendo anche il". Così la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Piccinini e il coordinatore provinciale Massimo Bonora, cittadino solierese e candidato alle prossime elezioni regionali, intervengono sulla crisi dell’azienda che progetta e produce moto elettriche. Martedì prossimo scade il contratto di solidarietà e l’urgenza ora è quella di un intervento per tutelare i. A cominciare dal tavolo in Regione: "E’ una situazione che va risolta quanto prima – proseguono Piccinini e Bonora – perché in gioco c’è il futuro di tante famiglie che hanno bisogno di risposte concrete a fronte di una vicenda che va avanti da mesi".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinwar è morto, Netanyahu: “Inizia il dopo Hamas, guerra non è finita” - Sinwar è morto, Netanyahu: “Inizia il dopo Hamas, guerra non è finita”(Adnkronos) – "Noi non volevamo insistere con la guerra", ma "la guerra non è finita" e "ci sta costando moltissimo". Così il prem ... (sulpanaro.net)

Dall’Albania all’Uganda, purché non in Ue. Meloni e 10 leader sulla linea dura anti-migranti - Scholz e Macron assenti ma non si oppongono. Riunione ristretta della premier con Danimarca, Olanda, von der Leyen e altri 8 leader a caccia di “soluzioni ... (huffingtonpost.it)

Manovra 2025 proroga bonus ristrutturazione e blocco riforma del catasto - Manovra 2025: proroga bonus ristrutturazione, no alla riforma catastoIl Governo italiano ha presentato la sua Manovra Economica per il 2025, approvata ... (assodigitale.it)