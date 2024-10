Baby Gang condannato a oltre tre anni (ma potrà esibirsi) (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il trapper Baby Gang è stato condannato in primo grado a tre anni e quattro mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. Lo ha deciso oggi il gup di Milano, Tommaso Perna, nel processo con rito abbreviato per i disordini avvenuti il 10 aprile 2021 in zona San Siro a Milano. Zaccaria Milanotoday.it - Baby Gang condannato a oltre tre anni (ma potrà esibirsi) Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il trapperè statoin primo grado a tree quattro mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. Lo ha deciso oggi il gup di Milano, Tommaso Perna, nel processo con rito abbreviato per i disordini avvenuti il 10 aprile 2021 in zona San Siro a Milano. Zaccaria

Milano - tre anni e 4 mesi a Baby Gang per la rissa e l’aggressione ai poliziotti a San Siro - Lo ha deciso, con rito abbreviato, il gup di Milano Tommaso Perna nel processo con al centro i disordini del 10 aprile del 2021, in zona a San Siro a Milano, quando il collega trapper Neima Ezza (per lui oggi un anno e mezzo di messa alla prova), ossia Amine Ez Zaaraoui, stava realizzando un video musicale. (Ilgiorno.it)

Condanna per Baby Gang : tre anni e quattro mesi per resistenza a pubblico ufficiale - Questa decisione riflette le preoccupazioni delle autorità riguardo alle potenziali conseguenze dei comportamenti degli artisti e dei loro fan durante eventi pubblici. L’alta affluenza di partecipanti, molti dei quali minorenni, ha aggravato la situazione, portando le forze dell’ordine a intervenire per ripristinare l’ordine. (Gaeta.it)

