Cultweb.it - Ho sceso dandoti il braccio, il significato della poesia di Eugenio Montale

(Di sabato 12 ottobre 2024) Hoilè una delle opere più famose ed intense di. Composto nel novembre del 1967 e contenuto nella raccolta Satura, il poema è dedicato alla moglie Drusilla Tanzi, e rappresenta una toccante riflessione sull’amore, sulla vita e sulla morte. In questo senso, dunque, il semplice gesto quotidiano, come quello di scendere insieme le scale, diventa la metafora di un lungo percorso condiviso. Un vero e proprio viaggio di coppia attraverso gli anni e le vicissitudini affrontate. HoilHoil, almeno un milione di scalee ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.Il mio dura tuttora, né più mi occorronole coincidenze, le prenotazioni,le trappole, gli scorni di chi credeche la realtà sia quella che si vede.