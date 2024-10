Famu 2024, dal 13 ottobre la giornata nazionale delle famiglie al museo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ManES – museo archeologico nazionale di Eboli partecipa a Famu 2024 – La giornata nazionale delle famiglie al museo. Domenica 13 ottobre il ManES – museo archeologico nazionale di Eboli partecipa a Famu 2024 – La giornata nazionale delle famiglie AL museo. UN museo GREEN è il tema scelto per quest’anno, per sensibilizzare i 2anews.it - Famu 2024, dal 13 ottobre la giornata nazionale delle famiglie al museo Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ManES –archeologicodi Eboli partecipa a– Laal. Domenica 13il ManES –archeologicodi Eboli partecipa a– LaAL. UNGREEN è il tema scelto per quest’anno, per sensibilizzare i

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In occasione della "Giornata nazionale delle famiglie al museo" - un laboratorio per la lavorazione di lastre in terracotta di età romana - Domenica 13 ottobre si festeggia la Giornata nazionale delle famiglie al museo, un’occasione speciale che trasforma i luoghi della cultura in spazi condivisi da generazioni diverse, dove imparare, divertirsi, creare ricordi preziosi nei più giovani, incoraggiarli a frequentare questi ambienti... (Riminitoday.it)

Eboli - Famu 2024 : il 13 ottobre la giornata nazionale delle ‘Famiglie al Museo’ - Il biglietto d’ingresso al museo è il seguente: intero 5,00€; ridotto 2,00€ (dai 18 ai 25 anni); gratuito (minori di 18 anni e aventi diritto). . Il ManES partecipa con “Caccia al reperto –green edition“, laboratorio ludico-didattico a cura del personale dei Servizi Educativi, dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni che si svolgerà a partire dalle ore 11. (Anteprima24.it)

Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu) - OSTUNI - Domenica 13 ottobre 2024 torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), un evento che si rinnova di anno in anno mettendo in rete i musei italiani, con l’obiettivo di rendere la cultura sempre più accessibile, inclusiva e, quest’anno, sostenibile. Anche quest’anno... (Brindisireport.it)