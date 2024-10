Rugby Rovigo, sabato al via il campionato di serie A Elite. La presentazione e le novità (Di giovedì 10 ottobre 2024) Rovigo, 9 ottobre 2024 – sabato comincerà il campionato di serie A Elite maschile, con la Femi Cz Rovigo che ospiterà allo stadio Battaglini alle 15.30 i Rangers Rugby Vicenza. Il massimo torneo nazionale di Rugby, assieme al torneo femminile (che comincerà il 27), sono stati presentati a Padova nell’impianto sportivo “Memo Geremia”, casa dei campioni d’Italia maschili del Petrarca. L’evento è coinciso con la prima uscita pubblica del neo presidente federale Andrea Duodo dopo l’assemblea elettiva del 15 settembre che lo ha visto vittorioso sull’uscente Marzio Innocenti. All’incontro era presente anche il numero 1 della Rugby Rovigo, il presidente Francesco Zambelli. Ilrestodelcarlino.it - Rugby Rovigo, sabato al via il campionato di serie A Elite. La presentazione e le novità Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 –comincerà ildimaschile, con la Femi Czche ospiterà allo stadio Battaglini alle 15.30 i RangersVicenza. Il massimo torneo nazionale di, assieme al torneo femminile (che comincerà il 27), sono stati presentati a Padova nell’impianto sportivo “Memo Geremia”, casa dei campioni d’Italia maschili del Petrarca. L’evento è coinciso con la prima uscita pubblica del neo presidente federale Andrea Duodo dopo l’assemblea elettiva del 15 settembre che lo ha visto vittorioso sull’uscente Marzio Innocenti. All’incontro era presente anche il numero 1 della, il presidente Francesco Zambelli.

