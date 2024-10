Thesocialpost.it - Vanessa Ferrari, la regina della ginnastica italiana, annuncia il ritiro dalle gare

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giorno difficile per lo sport italiano., la leggendaria ginnasta, vera “” di questa disciplina, hato il suocompetizioni. La campionessa 34enne di Orzinuovi ha confermato la sua decisione in un’intervista al quotidiano Bresciaoggi. Si scrive perciò la parola fine su una carriera straordinaria, che ha segnato profondamente laartisticae internazionale. La decisione del“Stondo ilora“, ha dichiarato, “l’avevo già deciso prima di Parigi: questa Olimpiade sarebbe stata l’ultimo attomia vicenda agonistica. Desideravo fosse il finalemia carriera. Mi spiace non sia stato così. Ma è arrivato il momento di dire basta e, credetemi, sono serena. Fisicamente gli infortuni si stanno facendo sentire“.