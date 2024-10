Il ritorno di Lyn e Cerase | una famiglia riconquistata

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 5 ottobre 2024) IL: “Lyn, ritorniamo a casa, sei contenta?!” Lyn: “Certo, almeno posso raccontare alle mie amiche questo fantastico viaggio a ritroso, che sicuramente loro non potranno mai fare!”: “Voi donne siete sempre così, pronte a creare invidie! Ma perché le altre non hanno un trasfer tempo-spazio coassiale?!” Lyn: “Certo che potrebbero averlo, ma non hanno un nonno avo come noi, che lo scrive!”: “ Arrivati!!” Ancora Ugo era attaccato alla monovella. Dopo aver assistito al parto, si era ammutolito. Non riusciva a capacitarsi di quel suo piccolo e grande figlio, e si era rimesso al lavoro per il rientro dei ragazzi. Quando finalmente Ugo: “Eccoli, eccoli! Ce l’ho fatta, ce l’ho fatta! Venite tutti!!” I due ragazzi, accolti dai componenti della, furono abbracciati, baciati e portati in trionfo come guerrieri vittoriosi.