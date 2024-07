Parigi 2024 nuoto | Pan nella storia nuovo record del mondo nei 100 stile libero in 46 40

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un alieno in vasca alla Defense Arena. Alle Olimpiadi diZhanle Pan firma ilprimato dei 100maschili dicon l’incredibile tempo di 46.40. Migliorato di 4 decimi netti il suo precedente(46.80) registrato a febbraio ai Mondiali di Doha,gara regina della velocità nuota in 22.28 la prima vasca e addirittura in 24.12 quella di ritorno. Una gara sontuosa e per rendersi conto dell’impresa basta un solo dato: il secondo classificato, l’australiano Kyle Chalmers è staccato di oltre un secondo (47.48) in una gara così veloce. Alle sue spalle, anticipato per un solo centesimo, il romeno David Popovici. LE ALTRE GARE DEL 31 LUGLIO: Pandelnei 100in 46.40 SportFace.