Stretta sui mutui | perché è ora di allentare il peso sulle famiglie Scrive Pedrizzi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Dal bollettino della Bce emerge chiaramente che nell’Eurozona lee le imprese risultano penalizzate nelle loro richieste di finanziamento. Infattie finanziamenti, prestiti per acquisto abitazioni, credito al consumo e altre forme, registrano una forte flessione rispetto al trimestre precedente con percentuali dell’11% e 16%. Reggono invece gli interventi a favore delle imprese. L’ufficio parlamentare di bilancio (Upb) dal suo canto ha quantificato la forbice tra la l’offerta e la domanda di credito su una scala da 0 a 100 a quota 70 punti paragonando il picco storico tra la fine del 2022 e l’avvio del 2023 della caduta del credito a quello registrato nel 2008 e facendo emergere anche un vero e proprio inasprimento delle condizioni del credito. In particolare la restrizione monetaria sembra trasmettere i propri effetti anche al mercato ...

... come raccontano alcune fonti, il governo ha infatti scelto di mantenere lache scatterà da ... Soddisfatta la Lega, che definisce "immorali" gli sconti e invita a investire"giovani italiani ...Gli investitori restano convinti che il ciclo dellamonetaria sia ormai terminato e che Fed e Bce possano avviare l'allentamentotassi gia' entro il primo trimestre del 2024. Con il ...Le famiglie non sono più in grado di assumere impegni per il futuro, dall'altra le banche sono diventate più selettive nella concessione di prestiti. L'intervento di Riccardo Pedrizzi ...Oppure bloccheranno i ponteggi e andranno allo scontro a colpi di ricorsi. Viene poi introdotta una sanatoria sui lavori parziali svolti quest’anno. In tutti i casi manterranno il 110%, anche se gli ...