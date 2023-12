Mirko Brunetti | novità dopo il Grande Fratello | “A Milano farò una cosa bellissima”

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 14 dicembre 2023)pronto per una bella sorpresa ai suoi fan: l’annuncio sui social dell’ex concorrente delsi appresta a vivere una bellanelle prossime ore. L’ex concorrente del, che nonostante la sua recente uscita dalla Casa continua ad essere uno dei protagonisti di questa edizione del reality, è intervenuto in una storia Instagram direttamente dalla Capitale.si sta muovendo dalla città per andare in direzione, dove ad attenderlo ci sarà unachenon ha deciso per il momento di svelare, lasciando sulle spine i fan. “Buongiorno a tutti, sono appena arrivato a Roma e sono in direzione ...