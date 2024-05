Professore reagisce allo scherzo degli studenti e li manda in ospedale

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nelle scuole italiane ne stanno succedendo di tutti i colori: dallassa derisa e presa a sassate daglia Parma alromano accusato di palpeggiare i suoi. I casi più eclatanti riguardano però le aggressioni di, e a volte anche dei familiari, a danno dei professori per un rimprovero o per un voto basso. Unnel bresciano però non è voluto sottostare ad unodi pessimo gusto di due 14enni, anche se la sua reazione è stata decisamente eccessiva e sproporzionata. L’uomo ha picchiato i due minorenni con una mazza da baseball ed è stato condannato ad un anno di reclusione per lesioni aggravate dalla minore età delle vittime e dall’utilizzo di un’arma. Il pestaggio dei ragazzini I fatti risalgono al ...

Universitas Mercatorum, decisiva valutazione ricerca per recupero produttività - Universitas Mercatorum, decisiva valutazione ricerca per recupero produttività - E ancora Ciriaco Andrea D’Angelo, professore dell’Università di Roma Tor Vergata e co-fondatore del Laboratorio di Studi sulla Valutazione della Ricerca, Cinzia Daraio, professoressa dell’Università ...

Inclusione sociale e arte, una spinta anche dall'Università - Inclusione sociale e arte, una spinta anche dall'Università - Illustrare come l'inclusione - scolastica e sociale - sia un processo evolutivo che coinvolge la scuola/l'Università, il territorio e il terzo settore "in un legame osmotico ed inscindibile". (ANSA) ...

Avviso di asta pubblica per la vendita di alcuni beni mobili disposti in eredità per testamento dal Professor Attilio Maseri - Avviso di asta pubblica per la vendita di alcuni beni mobili disposti in eredità per testamento dal Professor Attilio Maseri - Asugi informa che è stato pubblicato l’avviso di asta pubblica per la vendita di alcuni beni mobili disposti in eredità per testamento dal Professor Attilio Maseri, dichiarati privi di interesse cultu ...