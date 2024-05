(Di giovedì 9 maggio 2024) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Nonostante riguardi almeno 240 milioni di persone nel mondo (4 milioni solo in Italia) e sia in costante crescita, i sintomi dell’vengono ancora spesso trascurati, ritardandone la diagnosi. Per questo motivo Ibsa Italy lancialanazionale

Una società tornata in salute "con un recupero della redditività e prospettive solide e durature di crescita, un piano di investimenti da 120 milioni in 5 anni, di cui 27 derivanti dai nostri utili, la crescita del polo per gli eventi formato dalla ...

Salute, 'Not a Good Moarning' al via oggi campagna sull'osteoartrosi - salute, 'Not a Good Moarning' al via oggi campagna sull'osteoartrosi - Roma, 9 mag. (Adnkronos salute) - Nonostante riguardi almeno 240 milioni di persone nel mondo (4 milioni solo in Italia) e sia in costante crescita, i sintomi dell’osteoartrosi vengono ancora spesso ...

Trenta anni di Emergency, l'impegno umanitario continua senza sosta - Trenta anni di Emergency, l'impegno umanitario continua senza sosta - Dal maggio del 1994 a oggi, l'associazione è intervenuta in 20 Paesi, offrendo cure medico - chirurgiche in contesti di guerra e povertà, e promuovendo una cultura di pace e rispetto dei diritti umani ...

napoli, de laurentiis: "gasperini bravissimo allenatore" - napoli, de laurentiis: "gasperini bravissimo allenatore" - "È una squadra che guardo sempre con particolare attenzione perche' ha un bravissimo allenatore con ottimi giocatori e propone un calcio ...