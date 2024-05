(Di giovedì 9 maggio 2024) Manca poco al 1, data a partire dalla quale scatterà la fine delper l’con il conseguente passaggio a quello libero. Né più, né meno di quanto avvenuto già per il gas nei mesi scorsi. Ciò nonostante sarà comunque possibile avanzare richiesta per ottenere un contratto con più agevolazioni. Vediamo la procedura da seguire e soprattutto i requisiti richiesti. Dal 1si passa allibero:cambia per le famiglie – (ilcorrieredellacitta.com)E’ partito ufficialmenteper ildell’il conto alla rovescia per la fine del. Dal 1 ...

Bollette elettriche Italia più care del 23% della media Ue - Bollette elettriche Italia più care del 23% della media Ue - Nel 2023 gli italiani hanno speso per la sola bolletta elettrica, in media, oltre 960 euro, vale a dire - a parità di consumi - il 23% in più rispetto alla media europea. Il dato è stato calcolato da ...

Energia Elettrica, come rimanere nel mercato tutelato anche dopo Luglio 2024: ecco cosa fare - Energia elettrica, come rimanere nel mercato tutelato anche dopo Luglio 2024: ecco cosa fare - Manca poco al 1 luglio 2024, data a partire dalla quale scatterà la fine del mercato tutelato per l’energia elettrica con il conseguente passaggio a quello libero. Né più, né meno di quanto avvenuto ...

Ford, in Europa auto termiche anche dopo il 2030 - Ford, in Europa auto termiche anche dopo il 2030 - Adesso, la casa dell'Ovale Blu fa un punto dell'andamento del mercato e delle normative da rispettare (nel Regno Unito), per dire che, dopotutto, i piani di un'offerta solo elettrica in Europa dal ...