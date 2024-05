LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | via libera per la fug - il gruppo si è fermato!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.19 Come si spiega il contrattacco di Honoré? Il danese si trova a 1’49” dalla vetta e vanta 40? sulmaglia rosa. Nel ciclismo moderno contano tantissimo i punti per la classifica a squadre nel ranking UCI: ecco dunque la risposta…Un tempo un’azione come questa non avrebbe avuto senso. 16.17 Plapp transita per primo all’Interdavanti ad Alaphilippe e Sanchez. 16.15 Dietro si mette in testa a tirare la UAE di Pogacar, ma solo per controllare la situazione, senza l’intento di rientrare. 16.14 30 km all’arrivo,lafinirà in anticipo. Si è andati davvero forte nella prima parte, quando tutti volevano andare in fuga. 16.13 Siamo a 3 km ...