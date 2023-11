Salute | Cherubini Siedp | ‘diabete tipo 1 in bimbi under 10 ruba 16 anni di vita’

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) – La pandemia di Covid è alle spalle, ma l’emergenza diabete resta soprattutto trae ragazzi, e l’Italia fa scuola di prevenzione. E’ il primo Paese al mondo ad aver istituito uno screening del diabete di1, grazie alla recente approvazione della legge 130/2023 che come prima e importante conseguenza positiva consentirà di prevenire la chetoacidosi, una grave complicanza acuta che si può presentare come esordio della malattia diabetica. Oggi, infatti, il 40% delle diagnosi di diabete di1 avviene in ritardo a seguito di un esordio drammatico in cui la malattia si manifesta con la chetoacidosi, uno squilibrio metabolico grave che porta in pronto soccorso e può lasciare dpermanenti. “E’ dunque urgente e necessario che vengano emanati al più presto i decreti attuativi della legge per ...