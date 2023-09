Schizofrenia | cos’è e come si manifesta

(Di venerdì 29 settembre 2023) Allucinazioni, deliri, perdita del contatto con la realtà, sono alcuni dei sintomi attraverso cui siun disturbo mentale chiamato. Anche se le cause restano ancora ignote, ci sono alcuni fattori di rischio che possono aumentare la vulnerabilità a questa malattia. Tra questi spicca la predisposizione genetica, ma lo sviluppo dellapuò anche essere legato a: traumi di diversa natura; complicazioni al momento del parto o dopo la nascita. Abbiamo approfondito il delicato argomento dellacon la dottoressa Sara Baldrighi, Psicologa e Psicoterapeuta. Chela«Laè uno dei disturbi mentali che possiamo considerare gravi, anche se negli ultimi anni il successo delle terapie impiegate ha permesso ...

... mae come funziona nel nostro organismo Il CBD, o ...potenziali benefici nel trattamento di disturbi come la. ...un delirio Il delirioun disturbo del pensiero, un'idea ... Il deliriosintomo di altre malattie, come la, il ...

Formazione teologica per chi SettimanaNews