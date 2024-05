Di Livio | Cuadrado scorretto con la Juventus! Inzaghi deve ripetersi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 2 maggio 2024) Dipresente dagli studi di TV Play ha criticato aspramente l’atteggiamento di Juandurante i festeggiamenti dell’Inter per lo scudetto, in particolare in occasione dei cori dei tifosi contro la. Poi un commento anche sulla stagione di Simonein nerazzurro. CONTRO– Angelo Diha criticato così l’ex esterno delladurante i festeggiamenti per il ventesimo scudetto vinto dall’Inter: «È una vergogna quello che ha fatto. Uno che sta 10 anni allanon può fare una cosa del genere. Lo dico sinceramente, mi dispiace. È stato moltonei confronti della. Il comunicato di Dumfries non ha senso. Se voleva fare una cosa doveva ...