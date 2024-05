Riassunto | Vecima presenterà le soluzioni di accesso a banda larga e video flessibili e a prova di futuro all’ANGA COM 2024

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Leche saranno evidenziate comprendono Entra® vCMTS, EXS1610 All-PON™ Shelf, MediaScale Open CDN™, e Dynamic Content & Ad Insertion Chris Busch, Principal Access Architect, terrà una presentazione su “Low Latency in Fiber and HFC Networks” (Bassa latenza nelle reti a fibra ottica e HFC) il 14 maggio VisitateCOM, dal 14 al 16 maggio alla Fiera di Colonia, Koelnmesse Hall 8, Stand A20 VICTORIA, British Columbia–(BUSINESS WIRE)–Networks Inc. (TSX: VCM)i suoi portafogli diaperti,e interoperabili, comprese ledia fibra ottica 10G PON, il nuovo sistema Entra Virtual Cable Modem Termination ...