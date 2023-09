Giorgio Napolitano figlio di Re Umberto II? Cosa c’è di vero sul gossip

Leggi su cultweb

(Di martedì 19 settembre 2023) Non c’è prova storica chefosse davilnaturale dell’ultimo re d’ItaliaII di Savoia. Ilha circolato indisturbato per anni, forte di alcuni effettivi punti di legame tra il sovrano e il politico, che è stato l’undicesimo Capo dello Stato italiano dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015. Primo caso nella storia italiana di un presidente eletto per un secondo mandato. Da dove nasce allora la storia di questo pettegolezzo? Non tutti sanno chepoteva fregiarsi del titolo di conte, trasmessogli da sua madre, Carolina Bobbio, figlia di nobili napoletani di origine piemontese e dama di compagnia della regina Maria Josè. A quanto pare,sarebbe stato il frutto di una ...