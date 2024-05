Sinner e quelle copertine che scottano | la confessione del campione

(Di domenica 5 maggio 2024), tutto ci saremmo aspettati da lui meno che questo: lainaspettata delha lasciato tutti di sasso. Adriano Panatta ha tirato un sospiro di sollievo lungo quanto una maratona, quando ha visto Janniksegnare il punto della vittoria alla Rod Laver Arena. Il fatto che si fosse appena aggiudicato il suo primo Slam, quello nella terra dei canguri, avrebbe finalmente privato l’exazzurro della “scomoda” etichetta di ultimo italiano ad aver vinto un Major. Jannik(LaPresse) – ilveggente.it“Adesso nessuna mi romperà più le scatole”, aveva detto ironicamente, ma non troppo, all’indomani del trionfo dell’altoatesino agli Australian Open. Ma era felice anche perché lui in Jannik ci ha sempre creduto. Ne ha tessuto le lodi sin dal primo istante, ...

