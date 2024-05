Udinese-Napoli | dove vedere la partita?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 5 maggio 2024) Sè finalmente arrivati al match che chiude il lungo weekend. ScopriamoI diritti tv sono ormai diventati un punto di riferimento per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si può notare con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò mette in mostra un lato positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma evidenzia un lato negativo per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti a cercare tutte le informazioni utili sulle gare in programma. Questo articolo ha dunque uno scopo preciso, spiegandoe scoprendo chi potrebbe giocare dal primo minuto. La giornata 35 mostrerà dunque una gara ...