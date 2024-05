VIDEO FOTO Mary arrivederci - ci rivedremo presto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 5 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Una lettera scritta a penna ed in stampatello, per gridare forte al mondo tutto il trasporto e il dolore che hanno vissuto e continuano a vivere quanti devono convivere nel ricordo di MariAntonietta Cutillo. E’ quella scritta dagli amici di Manocalzati e letta nel giorno della serata in ricordo di, organizzata nella serata del 2 maggio ad un anno esatto di distanza da quella terribile tragedia che mise fine alla vita di una ragazza di 15 anni. Striscioni, preghiere, poi i palloncini lanciati in cielo per dire, come ha ricordato Don Roberto, che quello aè solo un”. Un momento molto toccante ed emozionante, alla presenza di papà Giuseppe e mamma Rosa che a fine della lunga e triste giornata hanno comunque voluto rivolegere un pensiero per ringraziare “oggi come tutti questi 365 giorni ...