È deragliato - incidente ferroviario in Italia | centinaia di passeggeri coinvolti

(Di domenica 5 maggio 2024) Un gravesi è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 5, quando un treno regionale diretto a Briga (Svizzera) èa circa 600 metri dalla stazione di Preglia di Crevoladossola, sulla linea internazionale del Sempione tra Domodossola e il confine di Iselle. Il convoglio, che trasportava circa 200, si è scontrato con un masso di dimensioni non eccessive che era caduto sui binari poco prima. Dopo l’impatto, il masso ha colpito violentemente un muretto a bordo tracciato, tranciando rami del bosco circostante e terminando la sua corsa sul marciapiede di una strada sottostante, vicino a una panchina. Fortunatamente, non sono segnalati feriti gravi tra i. Il macchinista ha immediatamente lanciato l’allarme e comunicato l’...

