Disastro De Laurentiis - incubo retrocessione a un passo FOTO

(Di domenica 5 maggio 2024)De, stagione fallimentare anche a Bari, ad una partita dalla fine la classifica è terribile:ad unIl pomeriggio di Serie A ha riservato particolari sorprese. Il Verona ha conquistato tre punti importantissimi contro la Fiorentina, che catapultano i veneti a cinque punti di distanza dalla zona. Il pareggio tra Empoli e Frosinone invece rimanda il discorso salvezza per entrambe alle prossime gare. Le due squadre saranno chiamate ad affrontare lo scontro diretto contro l’Udinese nelle prossime giornate, prossima avversaria del Napoli. Questo pomeriggio però non si è giocato solo in Serie A. Anche la Serie B si avvia verso il termine, manca solo una giornata di regular season prima dell’inizio dei play off. Il campionato cadetto ha già emesso ben tre ...

De Laurentiis rischia grosso, il club di proprietà rischia la retrocessione dopo l'ennesima delusione stagionale: i tifosi protestano La scorsa stagione è stata ricolma di successi per i De Laurentiis . Il Napoli di Spalletti ha conquistato uno scudetto atteso in città da 33 anni. Probabilmente il

La stagione negativa della famiglia De Laurentiis non accenna a terminare, anche oggi arriva un'altra pessima notizia. Una stagione da dimenticare per la famiglia De Laurentiis e in particolare per i club di proprietà, ovvero il Napoli e il Bari. Da campione d'Italia in carica, gli azzurri non

Il Venezia torna a -2 dal Como, FeralpiSalò in Serie C. Samp ok, Palermo pari - La penultima giornata di Serie B dà vita a nuovi verdetti: i bluverdi salutano il campionato cadetto, la Cremonese centra la semifinale playoff. Definite tutte le otto squadre alla post season. Bagarr

Quando Sousa doveva impiegare portieri come calciatori di movimento: il disastro parte da giugno - Peggior attacco, peggior difesa, 145 gol subiti in due anni, maggior numero di sconfitte interne, un solo successo all'Arechi, zero vittorie nel 2024, retrocessione con 4 giornate

IL MATTINO - Napoli, in cima alla lista di ADL ci sono Gasperini, Italiano e Pioli - Il Mattino parla del futuro del Napoli e del nuovo possibile allenatore azzurro: "In cima alla lista dei deisderi del patron De laurentiis per la panchina del Napoli restano tre nomi: Gasperini, Itali