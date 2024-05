Sei nell’anima | le canzoni di Gianna Nannini che ascoltiamo nel film Netflix

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 5 maggio 2024) Sei nell'anima, ildi Cinzia TH Torrini, ci porta alla scoperta della carriera di: l'occasione giusta per riscoprire la storia delle sue primee dei primi successi. L'iconica Statua della Libertà, simbolo di New York e degli Stati Uniti d'America, è in primo piano. Solo che nella mano alzata verso il cielo non stringe la famosa fiaccola, ma un vibratore. È la famosa copertina di California, il terzo album di. Il senso del suo personaggio è racchiuso qui: scomoda, irriverente, controcorrente. Sei nell'anima, ildi Cinzia TH Torrini dedicato a, disponibile in streaming su, pur con tutti i suoi difetti (qui la nostra ...