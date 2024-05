Napoli - investe e uccide una 21enne col Su - poi fugge Incastrato dalle telecame -e, si consegna ai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 5 maggio 2024) Una ragazza di 21 anni scesa dalla sua auto per sostituire alla guida un’amica è stata investita e uccisa da un Suv questa mattina a. L’auto che l’ha travolta è poi sfrecciata via. La tragedia è avvenuta in via Cattolica, lo stradone che collega Cavalleggeri con l’area di Coroglio a, all’alba di domenica 5 maggio. Isono riusciti tuttavia a identificare il pirata della strada, a distanza di poche ore dal violento impatto, grazie ai sistemi di videosorveglianza. Si tratta di un, sposato e con due figli, che dopo essere stato avvertito dai genitori (rintracciatiforze dell’ordine), ha deciso dirsi. Il giovane si è presentato infine in commissariato a Secondigliano accompagnato dal suo avvocato: trasferito in una caserma dei ...