One night boxe | una notte di grande boxe per un grande scopo

(Di domenica 5 maggio 2024) Stefano Abatangelo “The Hammer” andrà all’assalto del titolo europeo IBF dei mediomassimi e Andrea Fontana “The Doctor” tenterà la scalata al Mediterraneo IBF categoria welter. Ma l’evento del 10 maggio creato da Viking Events non è solo questo. Dietro le iniziative didelladi maggio, ci sono uomini con la voglia di ridare a questo sport lo spazio che merita. Più visibilità, dal vivo e in televisione. E tanto spazio alle donne. Con una serie di competizioni dedicate e un evento che elegge Lady. Di seguito il programma della serata del 10 maggio a Collegno e il podcast con l’intervista integrale agli organizzatori. One10 maggio 2024 ore 20.00Palacollegno, Via ...