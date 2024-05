Morto Bernard Hill - l’attore di Titanic e Il Signore degli Anell - all’età di 79 anni

Il mondo del cinema si è addolorato per la scomparsa dell’attore britannico Bernard Hill, morto all’età di 79 anni. Il noto interprete, celebre per il suo ruolo del capitano Edward Smith nel film Titanic di James Cameron, nonché per essere stato il Re Theoden nella trilogia de Il Signore degli ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – L'attore Bernard Hill, noto per i suoi ruoli in Titanic e nella trilogia del Signore degli Anelli, è morto all'età di 79 anni. In Titanic, il film diretto da James Cameron, Hill ha interpretato il capitano Edward Smith. Nella saga del Signore degli Anelli, è stato Theoden, re di ... Continua a leggere>>