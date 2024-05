Calcio - al posto di Covisoc un’agenzia governativa di controllo sui conti delle squadre | cos’è

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 5 maggio 2024) La riforma suidello sport professionistico piomba all’improvviso sulitaliano e provoca l’allarme tra i presidenti di Serie A. Il ministro Andrea Abodi ha inviato a Figc e Coni un documento che introduce l'”Agenzia per la vigilanza economica e finanziariasocietà sportive professionistiche”: si tratta di un organismo dipendente dal Governo che, nel, andrebbe a rimpiazzare laper decidere quali club avranno bilanci in regola per potersi iscrivere ai campionati. La novità mette a rischio il principio di autonomia dello Sport e accende gli attriti con il presidente della Feder, Gabriele Gravina. Il progetto di riforma Il progetto è contenuto nell’articolo di un decreto legge che dovrebbe essere presentato dal titolare della delega sullo Sport, di ...