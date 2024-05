I Seagulls conquistano tutti e tre i punti grazie al gol di Pedro nel finale

(Di domenica 5 maggio 2024) 2024-05-05 17:13:27 Giorni caldissimi in redazione! Il Brighton ha intaccato le speranze di qualificazione dell’Aston Villa alla Champions League con un gol nelnella vittoria per 1-0 della Premier League di domenica. Villa si è diretto verso la costa meridionale sapendo che una vittoria e una sconfitta del Tottenham contro il Liverpool avrebbero garantito loro un posto nella competizione d’élite della prossima stagione, ma ha subito una battuta d’arresto per mano del brasiliano Joao. Dai un’occhiata alle nostre altre storie qui: Onana rivela di aver messo in dubbio la mossa del Manchester UnitedHavertz si gode l’intensa corsa al titolo della Premier League in casa dell’ArsenalManchester City – Wolves 5-1: Haaland segna quattro reti nella disfatta Entrambe le squadre hanno avuto un gol annullato dal VAR all’Amex Stadium, il Brighton prima ...

La DIRETTA testuale LIVE di Trento-Wegiel , Super Final della Cev Champions League maschile 2023/ 2024 di volley . La formazione di Fabio Soli torna in campo per chiudere la stagione con il sorriso dopo le sorprendenti sconfitte nelle semifinali Scudetto contro Monza prima e nella finale 3° posto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-MILANO ( Finale Champions volley FEMMINILE) DALLE 19.00 17.40: Trento chiude alla grande una stagione che finora non aveva riservato soddisfazioni alla squadra di Fabio Soli. Oggi una grande partita di tutti, da Lavia, perfetto ...

Il video con gli Highlights di Trento-Jastrzebski 3-0, finale della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley . Impresa meravigliosa dell'Itas Trentino, che vince il massimo titolo continentale per la quarta volta nella sua storia. Successo meritato per i ragazzi di Fabio Soli, che hanno ...

finale Champions Volley: Conegliano – Milano è in onda ADESSO! - Segui e commenta con noi la storica finale di Champions league di Volley femminile tra Conegliano e Milano, la partita è in onda ADESSO!

Pallavolo: Trentino vince la Champions league, battuto 3-0 il Jastrzebski Wegiel - L'Itas Trentino ha vinto la Champions league di pallavolo battendo in finale i polacchi dello Jastrzebski Wegiel per 3-0 (25-20, 25-22, 25-21) nella finale giocata ad Antalya, in Turchia. Per Trentino ...

