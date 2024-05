Disturbi alimentari - l’importanza della prevenzione in ambito nutrizionale

(Di domenica 5 maggio 2024) Articolo pubblicato domenica 05 Maggio 2024, 19:03 La nutrizionista Maria Teresa Pancallo, responsabile dell’Ambulatorio di Dietetica preventiva dell’Asl Roma 1, ha partecipato ieri all’evento “Tennis and Friends – Special Edition 2024”, che anticipa le Internazionali Bnl d’Italia di tennis al Foro Italico dal 6 al 19 maggio. L’evento “Tennis and Friends – Salute e Sport” L'articolo proviene da Il Difforme.

Ormai da anni Alessandra Celentano è una delle insegnanti di danza di Amici, dove si è da sempre distinta per l’atteggiamento piuttosto rigido nei confronti degli allievi, volto a suo, dire, a evitare di illudere i ragazzi, ben sapendo come sia importante renderli coscienti dei loro difetti e di ... Continua a leggere>>

Gabriela Chieffo, concorrente della decima edizione di Temptation Island , ha ammesso di soffrire di disturbi del comportamento alimentare. Attraverso alcune Instagram stories, la fidanzata di Giuseppe Ferrara – con il quale presto convolerà a nozze – ha risposto ad un utente preoccupato per la ... Continua a leggere>>

disturbi alimentari. Inaugurata la panchina per la sensibilizzazione - Crescono i giovani con disturbi alimentari, cresce la sensibilità verso il problema. E San Casciano installa una panchina lilla proprio per mettere davanti agli occhi di tutti il fenomeno, in particol ... Continua a leggere>>

Traguardo di speranza. disturbi alimentari, nasce il primo centro: "Curarsi è possibile" - Non mi sarei mai aspettata di riuscire ad ottenere così tanto appoggio". Arriva a Ferrara il primo centro in presenza per la cura dei disturbi del comportamento alimentare. Dopo due anni di consulenze ... Continua a leggere>>

Schillaci, lotta a disturbi alimentari priorità per la salute - "La prevenzione e il contrasto ai disturbi alimentari sono una priorità per la salute pubblica che ci vede costantemente impegnati per tutelare il benessere dei cittadini incoraggiando corretti stili ... Continua a leggere>>